أتمت وحدات النخبة في مشاة البحرية الأمريكية تدريبات عسكرية مكثفة شملت تنفيذ محاكاة لهجوم بري وعمليات إنزال برمائي، في وقت تتسارع فيه وتيرة الحشد العسكري في المنطقة ضمن تداعيات حرب إيران الراهنة.

تفاصيل محاكاة لهجوم بري في دييجو غارسيا

وأفاد قوات البحرية الأمريكية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، بأن عناصر فصيلة استطلاع القوة التابعة للوحدة البحرية الاستطلاعية 31 نفذوا مهمة استطلاع ومراقبة دقيقة كجزء من محاكاة لهجوم بري وافتراض عملية إنزال برمائي في منشأة الدعم البحري بجزيرة دييجو غارسيا.

وتُعد هذه الوحدة قوة قتالية دائمة وذات موثوقية عالية، حيث تعمل على متن سفن مجموعة "طرابلس" البرمائية الجاهزة ضمن نطاق عمليات الأسطول الأمريكي السابع، وتجري مهامها روتينيا لتعزيز قدرات الردع والاستجابة للأزمات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتأتي هذه المناورات لرفع الجاهزية القتالية للقوات الأمريكية، في ظل استمرار حالة الاستنفار التي تفرضها مواجهات حرب إيران، حيث تهدف التدريبات إلى اختبار كفاءة التنسيق بين الوحدات البحرية والبرية في تنفيذ مهام هجومية معقدة ببيئات جغرافية مشابهة لمناطق النزاع في سياق صراع إيران وأمريكا.

تعزيزات النخبة وخيارات التدخل في ظل صراع إيران وأمريكا

وقبل أيام، كشف مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، عن بدء وصول آلاف الجنود من الفرقة 82 المحمولة جوا، وهي فرقة النخبة في الجيش الأمريكي، إلى الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التحركات بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطواته التالية في حرب إيران، حيث يهدف نشر لواء قتالي ووحدات دعم لوجستي إلى توسيع الخيارات الاستراتيجية المتاحة لواشنطن، والتي قد تشمل في مراحل متقدمة نشر قوات داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن جنود المظلات المتمركزين في "فورت براج" سينضمون إلى نحو 2500 من مشاة البحرية الذين وصلوا للمنطقة مطلع الأسبوع، لتعزيز القدرات الميدانية استعدادا لأي عمليات مستقبلية.

ورغم عدم صدور قرار نهائي بالتوغل البري، إلا أن التركيز على محاكاة لهجوم بري يعكس جدية التحضيرات الأمريكية لمواجهة كافة الاحتمالات، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، وتترقب فيه العواصم العالمية تداعيات المواجهة المفتوحة بين إيران وأمريكا.