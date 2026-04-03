أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلًا عن مصادر، بأن مروحيات أمريكية نفذت عمليات بحث داخل الأراضي الإيرانية عن طيار قالت إنه سقط بعد إسقاط طائرته من قبل الحرس الثوري.

وبحسب المصادر، فقد بدأت المروحيات الأمريكية محاولة للوصول إلى موقع سقوط الطيار، قبل أن تتراجع عن تنفيذ عملية الإنقاذ.

وأشارت إلى أن الانسحاب جاء عقب تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ما حال دون استمرار العملية داخل المجال الجوي الإيراني.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بشأن هذه التقارير.