أعلن الفنان حاتم صلاح عن مكان وموعد استقباله العزاء في والده الراحل صلاح علي رفاعي، الذي غادر عالمنا قبل ساعات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تعرف على مكان عزاء والد حاتم صلاح

وكتب حاتم "عزاء المغفور له بإذن الله أبويا وحبيبي الحاج صلاح علي رفاعي، يوم السبت في مسجد الرحمن الرحيم بعد صلاة المغرب .. ادعوله بالرحمة".

كان حاتم أعلن وفاة والده عبر فيسبوك، وكتب "لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى.

إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، أبويا وحبيبي وصاحبي صلاح علي رفاعي

في ذمة الله ورحمته".

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر يوم الخميس بمسجد آل رشدان بمدينة نصر.

أعمال حاتم صلاح الأخيرة

شارك الفنان حاتم صلاح مؤخرا في بطولة مسلسل إفراج للنجم عمرو سعد والذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2026، على قناة mbc مصر، العمل مستوحى من أحداث حقيقية، وشارك فيه تارا عماد، جهاد حسام الدين، حسن العدل، بسنت شوقي، أحمد عبدالحميد، عبدالعزيز مخيون، الطفل آسر، إخراج أحمد خالد موسى.

كما يُعرض لـ حاتم صلاح الفترة الحالية في دور العرض السينمائي فيلم برشامة إخراج خالد دياب، بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، فاتن سعيد، عارفة عبدالرسول.

