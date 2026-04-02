أشار الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف إلى كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، لخصت الدنيا والأخرة ذكرها ربنا-سبحانه وتعالى-في سورة الليل" وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ"، فالكلمة هي" لنا".

وأوضح العالم الأزهري، معنى كلمة" لنا" فتكون لله وحده لا شريك له هو الذي يملك الدنيا والآخرة.

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: لمن يطلب الدنيا عليه أن يطلبها من الله وحده ؛ لأنه الله-سبحانه وتعالى-هو الذي يملكها وعلى المؤمن أن يجعلها مزرعة للآخرة ومعبرة إليها .

وبين الداعية أن منتهى كل شيء يكون عند الله، فطالما أن منتهى كل شيء إلى الله لأنه هو الذي يملك الدنيا والأخرة فواجب علي العبد أن يتخذ من الدنيا ممرًا إلى الأخرة، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الإسراء،" وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا".





اقرأ ايضًا:

هل كذبة أبريل حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العلاج؟.. أمين الفتوى يجيب