إعلان

كلمة من 3 حروف تلخص الدنيا والآخرة.. عالم ازهري يوضح معناها

كتب : محمد قادوس

07:57 م 02/04/2026

الدكتور عصام الروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشار الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف إلى كلمة مكونة من ثلاثة أحرف، لخصت الدنيا والأخرة ذكرها ربنا-سبحانه وتعالى-في سورة الليل" وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ"، فالكلمة هي" لنا".

وأوضح العالم الأزهري، معنى كلمة" لنا" فتكون لله وحده لا شريك له هو الذي يملك الدنيا والآخرة.

وأضاف الروبي عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: لمن يطلب الدنيا عليه أن يطلبها من الله وحده ؛ لأنه الله-سبحانه وتعالى-هو الذي يملكها وعلى المؤمن أن يجعلها مزرعة للآخرة ومعبرة إليها .

وبين الداعية أن منتهى كل شيء يكون عند الله، فطالما أن منتهى كل شيء إلى الله لأنه هو الذي يملك الدنيا والأخرة فواجب علي العبد أن يتخذ من الدنيا ممرًا إلى الأخرة، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الإسراء،" وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا".


اقرأ ايضًا:

الدكتور عصام الروبي تفسير القرآن الكريم سورة الليل الدنيا والآخرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
أخبار السيارات

رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
زووم

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

