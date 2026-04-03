نتنياهو: سنواصل ضرب إيران وحزب الله وتدمير قدراتهما العسكرية

كتب : وكالات

02:17 م 03/04/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، مشددًا على أن بلاده ماضية في استهداف قدرات النظام الإيراني ومراكزه الحيوية.

وأوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ ضربات تستهدف قيادات داخل إيران، إلى جانب استهداف البنية التحتية وتفجير مواقع حيوية، في إطار ما وصفه بإضعاف قدرات طهران.

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن خلال الأيام الأخيرة من تدمير نحو 70% من قدرات تصنيع الفولاذ في إيران، معتبرًا أن هذه الضربات تؤثر بشكل مباشر على الموارد الاقتصادية للحرس الثوري وقدرته على إنتاج الأسلحة.

وأضاف أن النظام الإيراني بات في أضعف حالاته، مؤكدًا أن العمليات ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، شدد نتنياهو على استمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله في لبنان، مع العمل على توسيع ما وصفه بالمنطقة العازلة في جنوب لبنان، بهدف حماية سكان شمال إسرائيل.

