أقامت سفارة قبرص بالقاهرة، مساء الثلاثاء، حفلا موسيقيا تضمن مقطوعات للكلارينيت والبيانو، بمناسبة تولي قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي انطلقت في يناير الماضي، وسط إشادة واسعة بمتانة العلاقات المصرية القبرصية.

نجاح العلاقات المصرية القبرصية في خفض التصعيد

وأشادت سفيرة قبرص بالقاهرة بولي إيوانو خلال كلمتها في الحفل، بالزيارة التاريخية والمشاركة الفعالة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى بين قادة دول عربية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن المناقشات تركزت حول سبل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز السلم والأمن الإقليمي، بما يخدم استقرار "العلاقات المصرية القبرصية" والأمن الدولي.

العلاقات المصرية القبرصية والجذور التاريخية

أكدت إيوانو أن العلاقات الأخوية بين البلدين تستند إلى الوجود التاريخي والتقاليد العريقة للجاليتين في مصر وقبرص، والتي ساهمت عبر الزمن في الإثراء الثقافي المتبادل.

وأضافت السفيرة أن زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لقبرص ذكرت الجميع بالأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للقارة الأوروبية، وضرورة ترسيخ العلاقات المصرية القبرصية كشراكة استراتيجية لا غنى عنها بين الاتحاد الأوروبي والقاهرة.

الشراكة الاستراتيجية ضمن العلاقات المصرية القبرصية

ولفتت السفيرة إلى قيام الجانبين بترسيخ ملامح التحالف الاستراتيجي العريق من خلال توقيع إعلان مشترك بين الرئيس السيسي والرئيس خريستوذوليذيس، مشددة على مواصلة دعم هذا المسار الراسخ، مؤكدة أن قبرص بصفتها الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب جغرافيا لمصر، ستستمر في مساعيها لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وبروكسل وتعزيز العلاقات في كافة المحافل.

ملتقى الحضارات وتطور العلاقات المصرية القبرصية

وأوضحت إيوانو أن مكانة قبرص كملتقى للحضارات تنعكس في تاريخها السياسي وثقافتها التي تعد بوتقة تنصهر فيها التأثيرات المحلية والإقليمية والأوروبية، وهو ما يظهر جليا في تراثها الموسيقى الذي احتفى بمتانة العلاقات المصرية القبرصية.

وحضر الحفل عدد من السفراء منهم سفراء المغرب، اليونان، بنجلاديش، كولومبيا، رومانيا، الجزائر، سلوفاكيا، النمسا، هولندا، شيلي، سلوفينيا، بلغاريا، إسبانيا، المجر.

كذلك، حضر النائب أحمد علاء الدين أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمد أنور السادات، والمهندس حسن بدراوى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، والمهندس خالد أبو بكر رئيس الجمعية المصرية للغاز، والمستشار عمرو عاصم عبد الجبار رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية.