شهدت منطقة المطرية بالقاهرة واقعة مأساوية، تجرد فيها شاب من مشاعر الإنسانية، بعدما أقدم على إضرام النيران في جسد زوجته باستخدام مادة حارقة "بنزين"، بسبب خلاف نشب بينهما حول استخدامه للهاتف المحمول، مما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة نقلت على إثرها للمستشفى.

خلاف على "تسجيل المكالمات" ينتهي بزجاجة بنزين وحروق بالغة

بدأت كواليس الواقعة بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة المطرية إشارة من المستشفى تفيد بوصول ربة منزل مصابة بحروق متفرقة، وبسؤالها اتهمت زوجها بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النار بها ثم الفرار هربا. وكشفت التحريات أن الزوج عاد لمسكنه في وقت متأخر، فنشبت مشادة مع زوجته بسبب شكها في سلوكه، وعندما طلبت منه تحميل "برنامج تسجيل مكالمات" على هاتفه الخاص، ثار غضبه واعتدى عليها بالضرب قبل أن يحولها لشعلة نار.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف البحث، نجح رجال المباحث بالقاهرة في ضبط المتهم في عدة أكمنة، وتبين وجود آثار حروق بكف يده نتيجة الحادث. وبمواجهته بالأدلة والتحريات، انهار واعترف بارتكاب الجريمة، مبررا تصرفه بالضيق من ملاحقة زوجته وشكها الدائم، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على الحالة الصحية للمجني عليها.



