محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة بـ52 فصلًا دراسيًا

كتب : محمد أبو بكر

03:49 م 29/04/2026
    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة (1)
    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة (3)
    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة (2)
    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة (4)
    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة (5)
    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة (6)
    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة (7)
    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة (8)
    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة (10)
    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في إمبابة (11)

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مدرستي المدينة المنورة الرسمية لغات وخاتم المرسلين الابتدائية في حي إمبابة بإجمالي 52 فصلًا دراسيًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأشار "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، إلى أنه تم تنفيذ المدرستين بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، حيث أُنشئت مدرسة المدينة المنورة الرسمية لغات على مساحة إجمالية 3221 مترًا مربعًا، وتتكون من مبنى بسعة 22 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، فيما أُنشئت مدرسة خاتم المرسلين الابتدائية على مساحة إجمالية 2500 متر مربع، وتتكون من مبنيين بسعة 30 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه.

محافظ الجيزة: المدارس الجديدة ستسهم في تقليل الكثافات الطلابية

أكد محافظ الجيزة، أن المدارس الجديدة ستسهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بمنطقة إمبابة، وذلك في إطار توجهات الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمية.

واستمع المحافظ والحضور، عقب الافتتاح، إلى عرض من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مكونات المدرستين، كما تفقد الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات والملاعب ودورات المياه، مشيدًا بالمستوى الإنشائي للمدارس والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بها.

رافق المحافظ كلٌّ من وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وسعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والنائب وليد المليجي، والنائب أحمد العجوز، عضوا مجلس النواب، وأشرف بكر، رئيس حي إمبابة، والمهندسة سهام جمال الدين، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.

"نفوس قاسية و ظالمة".. رسالة نارية من نجلة محمود الخطيب بعد الهجوم على
نيابة النقض توصي برفض طعن المتهم بهتك عرض طفل البحيرة داخل مدرسته
مسؤول أمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت نحو 25 مليار دولار حتى الآن
خيري بشارة: فاتن حمامة من أعظم الناس اللي اشتغلوا معايا وكنت أناديها بـ"تونة"
الكونجرس ينتقد استراتيجية البنتاجون ويطالب "هيجسيت" بتوضيح أهداف حرب إيران
