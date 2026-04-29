افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مدرستي المدينة المنورة الرسمية لغات وخاتم المرسلين الابتدائية في حي إمبابة بإجمالي 52 فصلًا دراسيًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأشار "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، إلى أنه تم تنفيذ المدرستين بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة، حيث أُنشئت مدرسة المدينة المنورة الرسمية لغات على مساحة إجمالية 3221 مترًا مربعًا، وتتكون من مبنى بسعة 22 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، فيما أُنشئت مدرسة خاتم المرسلين الابتدائية على مساحة إجمالية 2500 متر مربع، وتتكون من مبنيين بسعة 30 فصلًا دراسيًا، بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه.

محافظ الجيزة: المدارس الجديدة ستسهم في تقليل الكثافات الطلابية

أكد محافظ الجيزة، أن المدارس الجديدة ستسهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بمنطقة إمبابة، وذلك في إطار توجهات الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمية.

واستمع المحافظ والحضور، عقب الافتتاح، إلى عرض من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مكونات المدرستين، كما تفقد الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات والملاعب ودورات المياه، مشيدًا بالمستوى الإنشائي للمدارس والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بها.

رافق المحافظ كلٌّ من وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة، وسعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والنائب وليد المليجي، والنائب أحمد العجوز، عضوا مجلس النواب، وأشرف بكر، رئيس حي إمبابة، والمهندسة سهام جمال الدين، رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.