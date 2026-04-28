إعلان

الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا يزوران البيت الأبيض

كتب : وكالات

01:56 ص 28/04/2026
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل الملك تشارلز الثالث إلى البيت الأبيض برفقة الملكة كاميلا، وكان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
وبحسب الوكالة الأمريكية، من المقرر أن يتبادل الزوجان أطراف الحديث أثناء احتساء الشاي في الغرفة الخضراء قبل أن يخرجا لمشاهدة خلية نحل جديدة على شكل البيت الأبيض، كانت السيدة الأولى قد وضعتها الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق، قال السفير البريطاني في الولايات المتحدة إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية المطلوبة، من أجل زيارة الملك تشارلز الثالث للولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)عن كريستوفر تيرنر القول إن الفرق الأمنية البريطانية والأمريكية تخطط لهذه الزيارة منذ أسابيع قبل حادث حفل مراسلي البيت الأبيض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملك تشارلز الثالث الملكة كاميلا البيت الأبيض دونالد ترامب ميلانيا ترامب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان