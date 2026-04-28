وصل الملك تشارلز الثالث إلى البيت الأبيض برفقة الملكة كاميلا، وكان في استقباله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وبحسب الوكالة الأمريكية، من المقرر أن يتبادل الزوجان أطراف الحديث أثناء احتساء الشاي في الغرفة الخضراء قبل أن يخرجا لمشاهدة خلية نحل جديدة على شكل البيت الأبيض، كانت السيدة الأولى قد وضعتها الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، قال السفير البريطاني في الولايات المتحدة إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية المطلوبة، من أجل زيارة الملك تشارلز الثالث للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)عن كريستوفر تيرنر القول إن الفرق الأمنية البريطانية والأمريكية تخطط لهذه الزيارة منذ أسابيع قبل حادث حفل مراسلي البيت الأبيض.