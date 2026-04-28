ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة تسببت في غمر المياه للطرق والمناطق السكنية في منطقة قوانجشي بجنوب الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن مدينة تشينتشو كانت الأكثر تضررا، وغمرت المياه العديد من شوارع المدينة وحولتها إلى "شبه بحيرات"، مما استدعى إجلاء السكان من منازلهم المتضررة ومن الطرق التي غمرتها المياه.

وذكرت التقارير أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء أكثر من 200 شخص إلى أماكن آمنة.

وشهدت أجزاء من تشينتشو كميات أمطار غزيرة جدا خلال فترة زمنية قصيرة، حيث وصل منسوب المياه في بعض المناطق الحضرية إلى مستوى الخصر، بينما تجاوز متر واحدا في الطرق الرئيسية، ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات.

وتشهد الصين موسم الفيضانات رسميا منذ بداية أبريل، والذي يستمر عادة في جنوب البلاد من أبريل حتى أكتوبر.