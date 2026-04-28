فيديو- سيول عارمة تجتاح مناطق بالصين وتحول شوارعها إلى بحيرات

كتب : د ب أ

01:21 م 28/04/2026 تعديل في 01:33 م
    فيضانات الصين
    فيضانات الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة تسببت في غمر المياه للطرق والمناطق السكنية في منطقة قوانجشي بجنوب الصين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن مدينة تشينتشو كانت الأكثر تضررا، وغمرت المياه العديد من شوارع المدينة وحولتها إلى "شبه بحيرات"، مما استدعى إجلاء السكان من منازلهم المتضررة ومن الطرق التي غمرتها المياه.

وذكرت التقارير أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء أكثر من 200 شخص إلى أماكن آمنة.

وشهدت أجزاء من تشينتشو كميات أمطار غزيرة جدا خلال فترة زمنية قصيرة، حيث وصل منسوب المياه في بعض المناطق الحضرية إلى مستوى الخصر، بينما تجاوز متر واحدا في الطرق الرئيسية، ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات.

وتشهد الصين موسم الفيضانات رسميا منذ بداية أبريل، والذي يستمر عادة في جنوب البلاد من أبريل حتى أكتوبر.

فيضانات الصين أمطار مدينة تشينتشو إجلاء سكان في الصين طقس الصين

فيديو قد يعجبك



"القمح المسروق".. لماذا استدعت أوكرانيا سفير إسرائيل لديها إلى جلسة توبيخ؟
ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم
500 كم.. تفاصيل أضخم خط سكة حديد لربط العريش بطابا
سعر الليلة يتخطى 700 ألف جنيه.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر
كوبرا فوق أشجار البرتقال.. تفاصيل اصطياد أفعى ضخمة في الغربية
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة