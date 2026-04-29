تدخل لفض مشاجرة بين أب وابنه.. محاكمة المتهم بقتل سمكري في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

03:50 م 29/04/2026

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة متهم بقتل سمكري بقرية الخرس التابعة لمركز منيا القمح، وذلك إثر توجيه طعنة نافذة له بالقلب أثناء تدخله لفض مشاجرة بين المتهم ووالده.

وتعود أحداث القضية رقم 21639 لسنة 2025 جنح مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 4289 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى يوم 31 مايو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمود ع.ع"، 26 عامًا، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد البدري محمد سلام"، 46 عامًا، سمكري، عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين المتهم ووالده، في محاولة لتهدئة الموقف، إلا أن المتهم أشهر سلاحًا أبيض "سكين" وسدد له طعنة استقرت في صدره، مخترقة القلب، ما أسفر عن وفاته في الحال، وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

ومن جانبه، أكد نجل المجني عليه، في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه شاهد الواقعة، حيث تدخل والده لفض المشاجرة، إلا أن المتهم باغته بطعنة قاتلة، قاصدًا إزهاق روحه.

كما توصلت تحريات مباحث مركز شرطة منيا القمح إلى صحة الواقعة، مشيرة إلى أن الخلاف بين المتهم ووالده كان سبب الحادث، وأن تدخل المجني عليه لاحتواء الموقف انتهى بقيام المتهم بالاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وأوضح تقرير الصفة التشريحية أن إصابة المجني عليه طعنية حديثة باستخدام أداة حادة، أدت إلى قطع بالقلب ونزيف دموي غزير داخل الصدر، وهو ما تسبب في الوفاة.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية خلال جلساتها المقبلة، للفصل في الاتهامات الموجهة للمتهم.

