أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات، نجاح عملية أمنية مشتركة نُفذت بالتعاون مع شرطة دبي والشارقة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وأسفرت عن تفكيك عصابة إجرامية مكوّنة من 13 متهماً من جنسيات آسيوية وأفريقية، بينهم مصري، تنشط في ترويج المواد المخدرة.

تنسيق إماراتي بحريني يُسقط زعيم العصابة

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن العملية استمرت لمدة شهر كامل، وشهدت تنسيقاً مكثفاً وعمليات بحث وتحري ومراقبة ميدانية دقيقة، مكّنت فرق العمل من رصد تحركات المتهمين وكشف آلية تواصلهم، حيث أظهرت التحريات تلقيهم تعليمات مباشرة من تاجر مخدرات يقود الشبكة من خارج الدولة.

وأشار البيان إلى أنه، وبالتعاون مع السلطات البحرينية، تم إلقاء القبض على زعيم العصابة خارج الإمارات، قبل نقله إلى داخل الدولة تمهيداً لتقديمه إلى العدالة.

ضبط أكثر من 56 كيلوجرامًا من المخدرات وآلاف الأقراص

وأسفرت العملية عن ضبط نحو 56.6 كيلوغراماً من المواد المخدرة، بالإضافة إلى 8,159 قرصاً من المؤثرات العقلية، وكميات كبيرة من السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش، فيما قُدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 3.3 ملايين درهم.

وأكد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات أن هذه العملية تأتي في إطار استراتيجية أمنية شاملة تستهدف تجفيف منابع تجارة المخدرات، من خلال ملاحقة الشبكات الإجرامية ليس فقط داخل الدولة، بل أيضاً الوصول إلى العناصر الرئيسية التي تديرها من الخارج، بما يعزز أمن واستقرار المجتمع.