كلف رئيس الجمهورية العراقي نزار آميدي، رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن اختاره الإطار التنسيقي الشيعي بأغلبية أعضائه مساء اليوم الإثنين مرشحا لرئاسة الحكومة.

مراسم التكليف بالقصر الجمهوري

وأكدت وسائل الإعلام العراقية، أن مراسم التكليف جرت في القصر الجمهوري بحضور كل من رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان وقادة الإطار التنسيقي الشيعي وعدد من النواب وكبار المسؤولين.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، ولد علي الزيدي في محافظة ذي قار وينحدر من عائلة عريقة، ويعرف في الشارع العراقي كشخصية تنفيذية تحول الإمكانات إلى إنجازات ملموسة، كما ينظر للعمل السياسي كمسؤولية وواجب لبناء الدولة وليس مجرد تنافس على السلطة، مع التزام واضح بتنمية المجتمع العراقي.

المؤهلات الأكاديمية

يحمل ماجستير في المالية والمصرفية، وبكالوريوس في المالية والمصرفية، إضافة إلى بكالوريوس في القانون.

المسيرة المهنية والمناصب

شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة، ورئيس مجلس إدارة جامعة الشعب، ورئيس مجلس إدارة معهد عشتار الطبي، كما تولى سابقاً رئاسة مجلس إدارة مصرف الجنوب، وهو عضو في نقابة المحامين العراقيين.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية، فإن يتمتع بخبرة في التحول المؤسسي وقيادة المؤسسات الكبرى وصياغة الرؤى الوطنية، إضافة إلى مهارات في الدبلوماسية والحوار وبناء الشراكات الدولية، وخبرة في الإدارة المالية بالقطاعين المصرفي والقانوني، فضلا عن قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة في البيئات المعقدة.