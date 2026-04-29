تعهدت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بالرد على أي عمل عدواني جديد بمفاجآت عسكرية غير متوقعة، في ظل استمرار التوتر الميداني ضمن مسار حرب إيران.

وعيد بحرية الحرس الثوري في حرب إيران

وحذر نائب رئيس الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري محمد أكبر زاده، من أن أي عمل عدواني عسكري جديد من جانب الولايات المتحدة ضد بلاده سيطلق العنان لقدرات وطنية غير متوقعة.

وأوضح أكبر زاده في حديثه مساء الثلاثاء، أمام حشد في ميناب بمقبرة الشهداء، أن ارتكاب واشنطن لخطأ آخر بشن هجوم سيعرض أصولها البحرية لخطر الإبادة الكاملة، مما يزيد من تعقيدات ملف إيران وأمريكا المتأزم.

أنظمة الاستهداف الذكية في صراع إيران وأمريكا

وأكد المسؤول الإيراني أن البحرية ستستخدم أوراقها الجديدة في حال تجدد المواجهة، بما في ذلك "أنظمة الاستهداف الذكي المتقدمة" التي تم تطويرها خصيصا لمواجهة التهديدات.

وقال أكبر زاده إن هذه التقنيات قادرة على حرق السفن الحربية الأمريكية العملاقة وإخراجها من الخدمة نهائيا، مشددا على أن إيران وأمريكا قد يواجهان مرحلة تصعيد تستخدم فيها طهران أدوات قوة إضافية عبر مختلف جبهات المقاومة ردا على أي عدوان.

خلفية تاريخية حول مسار حرب إيران

واندلعت حرب إيران يوم 28 فبراير الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما واسع النطاق أدى لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين.

وردا على ذلك، نفذت القوات المسلحة الإيرانية 100 موجة من عمليات الصواريخ والمسيرات الانتقامية ضد الأهداف الأمريكية والإسرائيلية على مدار 40 يوما، مما تسبب في أضرار جسيمة وأثر بشكل مباشر على طبيعة العلاقة بين إيران وأمريكا في المنطقة.

فشل مفاوضات إنهاء حرب إيران

ودخل قرار وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة باكستانية لمدة أسبوعين، حيز التنفيذ في 8 أبريل الجاري، بعد مرور 40 يوما على بدء الصراع.

ومع ذلك، فشلت الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين طهران وواشنطن في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات تجدد حرب إيران في ظل التهديدات المتبادلة واستمرار حالة الاستنفار العسكري القصوى بين إيران وأمريكا في كافة الجبهات.