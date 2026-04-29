مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر مايو من عام 2026.

كان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث استهله بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا تقدير الدولة لجهودهم في دفع عجلة الإنتاج ودعم خطط التنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ماضية في خططها لتوطين مختلف الصناعات وزيادة الاستثمارات، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الصادرات الوطنية، مشيدًا بما تحقق من افتتاح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 182.5 مليون دولار، وفرت أكثر من 1300 فرصة عمل.

وتناول الاجتماع أبرز الأنشطة الرئاسية، حيث أشار إلى مشاركة الرئيس في الاجتماع التشاوري بنيقوسيا، والتي عكست مكانة مصر الإقليمية والدولية، إلى جانب توقيع اتفاق ترفيع العلاقات مع قبرص إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن لقاءات دولية مهمة لتعزيز التعاون مع روسيا ودعم الاستقرار الإقليمي.