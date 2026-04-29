ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.29% عند مستوى 52383 نقطة، في ختام جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 10.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 11.3 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 535.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.93% عند مستوى 52230 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد - الإسكندرية بنسبة 20%، ليغلق على سعر 46.56 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 38.8 جنيه.

وصعد سهم أكتوبر فارما بنسبة 10.63%، ليغلق على سعر 343 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 310.05 جنيه.

وزاد سهم شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 9.39%، ليغلق على سعر 14.33 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 13.1 جنيه.

وصعد سهم مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9%، ليغلق على سعر 649.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 595.86 جنيه.

وارتفع سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8.89%، ليغلق على سعر 6.86 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.3 جنيهًا.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية بنسبة 5.77%، ليغلق على سعر 12.57 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 13.34 جنيهًا.

وانخفض سهم تايكون انفستمنتس هولدنج والتنمية بنسبة 4.89%، ليغلق على سعر 14.2 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 14.93 جنيه.

وتراجع سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 4.89%، ليغلق على سعر 4.28 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.5 جنيه.

وهبط سهم يو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 3.23%، ليغلق على سعر 12 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.4 جنيه.

وتراجع سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 3%، ليغلق على سعر 662.51 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 683.03 جنيه.