ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي القبض على زوجين فلسطينيين، للاشتباه في عيشهما بهوية إسرائيلية مسروقة لأكثر من عشرين عامًا.

وذكرت الشرطة أن الزوجين كانا يعيشان حياة مزدوجة بين الضفة الغربية ومدينة رهط البدوية في النقب، وأنجبا عدة أطفال داخل إسرائيل، مشيرًة إلى أن الزوج، البالغ من العمر 57 عامًا ومن مواليد الضفة الغربية، كان يحمل تصريحًا لجمع شمل الأسرة يتيح له الإقامة بشكل دائم في مدينة رهط.

اتفاق للاحتيال على إسرائيل

وأضافت أن الزوج ارتبط بزوجته، البالغة من العمر 43 عامًا من نفس المدينة، منذ أكثر من 20 عامًا، وقررا معًا الحصول بطريقة احتيالية على بطاقة هوية تتيح لهما العيش داخل إسرائيل.

وبحسب التحقيقات، انفصل الزوجان رسميًا ضمن هذه الخطة، قبل أن يتزوج الزوج من مواطنة إسرائيلية من مدينة عرعرة لم يسبق له مقابلتها، حيث جرى نقل هويتها فعليًا إلى زوجته، وسط اعتقاد الشرطة بأن الهوية تم شراؤها.

القبض على الزوجين

داهمت شرطة الاحتلال منازل المشتبه بهم أمس الثلاثاء وصباح اليوم، وألقت القبض على الزوجين واثنين آخرين من أفراد الأسرة، للاشتباه في تورطهم بمساعدة عملية الاحتيال.

وأشارت إلى أن التحقيقات بدأت في أواخر عام 2025، وسط شبهات بأن الزوجين احتالا أيضًا على أموال دولة الاحتلال عبر انتحال صفة مواطن إسرائيلي.