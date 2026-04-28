وزير الخارجية الأمريكي يشبه السيطرة على المضايق الاستراتيجية بالسلاح النووي

كتب : وكالات

04:05 ص 28/04/2026

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي

قال روبيو في تصريح لقناة "فوكس نيوز" في معرض حديثه عن النزاع مع إيران، إن "المضايق بشكل أساسي تساوي سلاحا نوويا اقتصاديا يحاولون استخدامه ضد العالم، وهم يتبجحون بذلك".

وتابع: "هم ينصبون لافتات في طهران للتبجح بأنهم قادرون على احتجاز 25 أو 20% من الطاقة العالمية رهينة، وتخيلوا ماذا سيكون لو كانت لديهم إمكانية الحصول على السلاح النووي إنهم سيحتجزون المنطقة بأسرها كرهينة".

يذكر أن إيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها على خلفية استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية.

وقد أسفر إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 25% من توريدات الطاقة العالمية، عن ارتفاع أسعار والغاز في الأسواق العالمية، وفقا لروسيا اليوم.

نيويورك تايمز: ترامب غير راض عن مقترح إيران لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية

نيويورك تايمز: ترامب غير راض عن مقترح إيران لفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب
تناولها على معدة فارغة.. 5 أطعمة لصحة القلب وطرد السموم
عادتان غذائيتان تساعدان على إنقاص الوزن- عليك اتباعهما
العاصمة الجديدة تطلق سمبوزيوم العاصمة للنحت في دورته التأسيسية
الحبس 3 أشهر للمحامي نبيه الوحش في اتهامه بسب وقذف خالد منتصر

