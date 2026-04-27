عراقجي: لقاء بوتين فرصة لمناقشة تطورات الحرب.. والنهج الأمريكي سبب تأخير المفاوضات

كتب : مصراوي

08:26 ص 27/04/2026 تعديل في 08:30 ص

عباس عراقجي

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن زيارته إلى روسيا شكلت فرصة جيدة للتنسيق مع موسكو بشأن تطورات المرحلة المقبلة، في ظل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح عراقجي، في مقابلة مسجلة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن الزيارة تأتي للتشاور مع الأصدقاء الروس حول ما جرى خلال الحرب وما يجري حاليا، في إشارة إلى ترتيبات ما بعد النزاع.

وأضاف أن النهج الأمريكي كان السبب في تأخير المفاوضات التي كان مخططا لها في إسلام آباد، مشيرا إلى أن جولات التفاوض السابقة، رغم التقدم، لم تحقق أهدافها بسبب ما وصفها بالمطالب المفرطة من جانب واشنطن.

في المقابل، شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وضوح مراكز القرار داخل إيران، معتبرا أن الارتباك داخل النظام يجعل التوصل إلى اتفاق أكثر صعوبة.

تأتي تصريحات عراقجي في وقت وصل فيه إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار جولة دبلوماسية تشمل عدة دول، وسط تعثر الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين طهران وواشنطن.

وتشهد الأزمة تحركات سياسية مكثفة، مع استمرار الخلافات بين إيران والولايات المتحدة، وإلغاء أو تأجيل جولات تفاوض كانت مقررة، ما يعكس صعوبة التوصل إلى تسوية قريبة، وفقا لسكاي نيوز.

