استهدفت ضربة أمريكية قارب يشتبه في نقله المخدرات شرق المحيط الهادئ أدت لمقتل 3 أشخاص، حسب القيادة العسكرية الأمريكية.

وتتواصل حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتفجير قوارب تهريب المخدرات المزعومة في المياه اللاتينية منذ أوائل سبتمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 186 شخصا على الأقل في المجمل، كما وقعت هجمات أخرى في البحر الكاريبي.

وبعد هجوم أمس الأحد، نشرت القيادة الجنوبية مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر قاربا يتحرك بسرعة في الماء قبل أن يتسبب انفجار في اشتعال النيران في القارب.

وكررت القيادة الجنوبية بيانات سابقة قائلة إنها استهدفت مهربي المخدرات المزعومين على طول طرق التهريب المعروفة.

وبدأت الهجمات مع بناء الولايات المتحدة لأكبر وجود عسكري لها في المنطقة منذ أجيال، وجاءت قبل أشهر من المداهمة التي تمت في يناير وأدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو، الذي نقل إلى نيويورك لمواجهة تهم تهريب المخدرات ودفع ببراءته.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، ويبرر الهجمات بأنها تصعيد ضروري لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، يشكك منتقدون في مدى قانونية الضربات التي تستهدف القوارب، وفقا لروسيا اليوم.