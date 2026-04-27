نشر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، معادلة اقتصادية جديدة، يرد فيها على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن إيران لا تزال تمتلك الكثير من الأوراق الرابحة.

وفي تحليله للأوراق الاقتصادية للبلدين، أشار قاليباف إلى أن إيران تمتلك 3 أوراق ضغط رئيسية لم تستخدم كلها بعد وهي: "مضيق هرمز تم تفعيله جزئيا فقط، ومضيق باب المندب لم يتم تفعيله بعد، وخطوط أنابيب النفط لم يتم تفعيلها بعد".

ويشير قاليباف بهذه العبارات إلى أن إيران تمتلك القدرة على تعطيل الملاحة في مضيق باب المندب الاستراتيجي جنوب اليمن، كما تمتلك القدرة على التأثير على خطوط أنابيب النفط الإقليمية التي تمر عبر أراضٍ لحلفاء إيران، مما يمنحها أوراق ضغط إضافية لم تظهر بعد في المواجهة الاقتصادية والعسكرية مع الولايات المتحدة.

أما بالنسبة للأوراق الأمريكية، فقد أشار قاليباف إلى 3 محاولات أمريكية فقط للضغط الاقتصادي وهي: ضخ احتياطيات نفطية استراتيجية لإدارة السوق تم تفعيله أصلا، وإدارة الاستهلاك وخفض الطلب على النفط تم تفعيله إلى حد ما، والآن ينتظرون ارتفاع الأسعار بصمت –في إشارة إلى أن أمريكا لا تملك أوراقا جديدة بعد هذا".

واختتم رئيس البرلمان الإيراني تغريدته بتحذير لأمريكا، كتب فيه: "يجب إضافة زيادة الطلب على الطاقة خلال العطلات الصيفية في أمريكا إلى هذه القائمة، إلا إذا أرادوا إلغاءها في أمريكا".

ويقصد قاليباف بهذا التصريح أن موسم الصيف في أمريكا يشهد زيادة تقليدية في الطلب على الطاقة بسبب تشغيل أجهزة التكييف والسفر، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميا، وسيؤثر سلبا على محاولات إدارة ترامب لخفض التضخم وكبح جماح الأسعار.

يأتي تحليل قاليباف في وقت تتعرض فيه إيران لحصار بحري وضغوط اقتصادية غير مسبوقة من الولايات المتحدة، إذ تم فرض عقوبات مشددة على النفط الإيراني وشركات الشحن والمحافظ المشفرة.

تأتي هذه التصريحات أيضا ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي التي هدد فيها بانفجار خطوط الأنابيب الإيرانية خلال ثلاثة أيام.

وتهدف الرسالة بوضوح إلى طمأنة الداخل الإيراني بأن طهران لا تزال تمتلك أوراق ضغط عديدة لم تستخدم بعد، في إشارة ضمنية إلى أن أي تصعيد أمريكي إضافي سيقابل بردود فعل إيرانية جديدة باستخدام هذه الأوراق التي لم تظهر بعد، بحسب روسيا اليوم.