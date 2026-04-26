كشفت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع، تفاصيل بيان كتبه المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب، واصفا نفسه فيه بـ"القاتل الفيدرالي الودود" قبيل تنفيذ هجومه.

وأوضح البيان، الذي تداولت صحيفة "نيويورك بوست" أجزاء منه، أن المسلح استهدف مسؤولي الإدارة الأمريكية بشكل صريح، زاعما أنه لا يستهدف عناصر إنفاذ القانون.

ورغم ذلك، أكد مسؤول في شرطة واشنطن وقوع تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به وقوات الأمن ليلة السبت، في سياق إحباط محاولة اغتيال ترامب خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

خطة محاولة اغتيال ترامب

وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" بأن كول توماس ألين، الذي اقتحم نقطة تفتيش أمنية، سلم عائلته وثيقة توضح خطته لاستهداف مسؤولي الإدارة قبل دقائق من الحادث.

وقام شقيق المشتبه به بإبلاغ قسم شرطة نيو لندن في ولاية كونيتيكت بمحتوى البيان، فيما تواصلت العائلة مع الشرطة في اللحظات الأخيرة التي سبقت محاولة اغتيال ترامب.

وعلق الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأحد قائلا: "سمعت عن الوضع في نيو لندن، وكنت أتمنى لو أخبرونا عنه قليلا، لكن هذا ما حدث".

وأثنى ترامب على أداء جهاز الخدمة السرية واصفا إياهم بالفريق الرائع والمتميز لتمكنهم من إيقاف المنفذ تماما.

تحقيقات محاولة اغتيال ترامب

استجوب جهاز الخدمة السرية وشرطة مقاطعة مونتجمري شقيقة المشتبه به في مقر إقامتها بولاية ماريلاند، حيث أفادت بأن شقيقها كان يميل لإطلاق تصريحات متطرفة تشير لنية القيام "بشيء ما".

وأكدت أن شقيقها كول توماس ألين اشترى مسدسين وبندقية وقام بتخزينها سرا في منزل والديه دون علمهما، مع تردده بانتظام على ميدان الرماية للتدريب.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه به كان عضوا في مجموعة تُدعى "المستيقظون على مصراعيهم"، وسبق له المشاركة في احتجاج "لا للملوك" المناهض للرئيس في كاليفورنيا.

وفقا لـ"سي إن إن"، تعكس حسابات كول توماس ألين على منصات التواصل الاجتماعي خطابا معاديا للمسيحية ومناهضا لسياسات الرئيس الأمريكي، وهو ما يضعه المحققون في الحسبان لتحديد الدوافع الكاملة وراء محاولة اغتيال ترامب.

