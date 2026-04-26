أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، اليوم الأحد، الهجوم المسلح الذي استهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفةً الواقعة بـ "الجريمة النكراء".

استنكار رسمي ورفض للعنف

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، تضامن الدولة الكامل مع الرئيس وعائلته، ومع حكومة وشعب الولايات المتحدة، مشددة على "رفضها القاطع" لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

تطورات ميدانية وطمأنة رئاسية

تأتي هذه الإدانة في وقت كشف فيه الرئيس ترامب عن إصابة أحد ضباط الخدمة السرية خلال الهجوم الذي وقع أثناء حفل مراسلي البيت الأبيض.

ورغم خطورة الحادث، طمأن ترامب الجمهور عبر منصة "تروث سوشيال" بأن السيدة الأولى ونائبه جيه دي فانس وكافة أعضاء الفريق الوزاري بـ "حالة ممتازة"، مشيرا إلى أنه تقرر إعادة جدولة الحفل المتوقف خلال 30 يوما.

وفي وقت سابق من السبت، عاشت العاصمة واشنطن ليلة عصيبة بعدما دوت طلقات نارية في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مما دفع عناصر الخدمة السرية للتدخل الفوري وإجلاء الرئيس دونالد ترامب من قاعة فندق "واشنطن هيلتون"، حيث يأتي هذا الخرق الأمني الخطير لينضم إلى سلسلة من التهديدات

غير المسبوقة التي باتت تُلاحق ترامب، في ظاهرة لم يشهدها أي رئيس أمريكي في التاريخ الحديث.