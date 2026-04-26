

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إخراج الرئيس ترامب ونائبه من قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض عقب سماع صوت طلقات نارية.

وأكدت شبكة "سي بي أس"، أنه تم إخراج الرئيس ترامب وكبار الشخصيات على عجل من عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض خلال حادث أمني.

وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصدر، إن مسلحا قتل في بهو فندق هيلتون حيث كان ترامب يشارك في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.