محاولة اغتيال ترامب.. مسؤول أمريكي: ترامب وفانس وأعضاء حكومته بخير

كتب : مصراوي

04:15 ص 26/04/2026 تعديل في 03:51 م

وكالات


أخرج أفراد الخدمة السرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من قاعة فندق هيلتون واشنطن أثناء عشاء للصحفيين، بعد سماع دوي إطلاق نار.

وأظهرت مقاطع فيديو أفراد الخدمة السرية يصطحبون ترامب إلى خارج القاعة، التي كانت تشهد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، ولم يتضح بعد الحادث الأمني الذي تسبب في إجلاء ترامب من القاعة.

كما تم إجلاء نائب الرئيس جي دي فانس، وأعضاء آخرين من إدارة ترامب.

وأظهر مقطع مصور من ‌حفل العشاء، ‌أن الحاضرين، ومن بينهم ترامب وأعضاء بارزين في إدارته، ⁠احتموا ⁠عقب سماع ⁠ضجيج مرتفع.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي طلقات خلال الحفل.

وأكدت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر مطلعة، أن مطلق النار اعتقل قبل أن يتمكن من دخول القاعة.

وأفاد مصدر لشبكة "سي إن إن"، أن ترامب وأعضاء إدارته بخير.

وأكد مراسل شبكة "إن بي سي" على منصة "إكس"، أن فندق هيلتون واشنطن تم إخلاؤه بعد الواقعة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

