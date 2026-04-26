"السترة الواقية أنقذته".. ترامب يكشف تفاصيل إصابة ضابط أمريكي بالخدمة السرية

كتب : مصطفى الشاعر

11:05 ص 26/04/2026

محاولة اغتيال ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل إصابة أحد ضباط الخدمة السرية خلال الهجوم الذي استهدف حفل مراسلي البيت الأبيض، موضحا أن الضابط تعرّض لإطلاق نار من مسافة قريبة بواسطة "سلاح قوي".

رصاصة على مسافة قريبة

أكد ترامب، في مؤتمر صحفي، السبت، أن السترة الواقية من الرصاص حالت دون وقوع كارثة وأنقذت حياته، مضيفا: "لقد تحدثت مع الضابط للتو، وهو بخير".

رسالة تهدئة ودعوة للسلم

وفي أعقاب الحادث الذي استنفر الأجهزة الأمنية، وجّه ترامب نداءً وطنيا طالب فيه جميع الأمريكيين بـ "تجديد التزامهم بحل الخلافات بصورة سلمية"، مشددا بقوله: "علينا أن نحل خلافاتنا".

وعند سؤاله عن وجود دوافع سياسية خلف الهجوم، أجاب الرئيس الأمريكي بحذر: "لا نعلم بعد، سنتمكن من إخباركم بذلك ربما غدا أو في اليوم الذي يليه".

يُذكر أن جهاز الخدمة السرية يتولى المسؤولية المباشرة عن تأمين الرئيس وكبار مسؤولي الدولة، وقد أثبتت الواقعة جهوزية الجهاز رغم خطورة الهجوم الذي استخدم فيه المهاجم سلاحا وصفه ترامب بالـ "فتاك".

ترامب يُطمئن الجمهور: "مطلق النار في القيد"

من جانبه، سارع الرئيس دونالد ترامب لطمأنة الجمهور عبر منصة "تروث سوشيال"، مؤكدا إلقاء القبض على المهاجم.

وأشار ترامب إلى أن السيدة الأولى، ونائب الرئيس جيه دي فانس، وجميع أعضاء مجلس الوزراء الذين كانوا حاضرين "في حالة جيدة" ولم يُصبهم أي أذى، في رسالة هدفت إلى تهدئة الأوضاع بعد حالة الاستنفار الأمني التي سادت العاصمة الأمريكية.

وفي وقت سابق من السبت، عاشت العاصمة واشنطن ليلة عصيبة بعدما دوت طلقات نارية في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مما دفع عناصر الخدمة السرية للتدخل الفوري وإجلاء الرئيس دونالد ترامب من قاعة فندق "واشنطن هيلتون"، حيث يأتي هذا الخرق الأمني الخطير لينضم إلى سلسلة من التهديدات غير المسبوقة التي باتت تُلاحق ترامب، في ظاهرة لم يشهدها أي رئيس أمريكي في التاريخ الحديث.

