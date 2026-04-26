جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إشادته برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس أركان الجيش المارشال عاصم منير، واصفا إياهما بالشخصيتين "الرائعتين".

إشادة رئاسية استثنائية

أعرب ترامب، اليوم الأحد، عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها إسلام آباد للوساطة وتقريب وجهات النظر مع طهران، سعيا لإنهاء الصراع الدبلوماسي القائم، قائلا: "أعتقد أن باكستان رائعة، والمارشال عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف يقومان بعمل عظيم، وكما تعلمون، هما يرغبان في رؤية اختراق حقيقي يحدث".

كواليس الدبلوماسية المتعثرة

تأتي هذه الإشادة، وهي الثانية من نوعها هذا الشهر، في وقت شهدت فيه العملية الدبلوماسية تعثرا مفاجئًا؛ حيث ألغى ترامب زيارة كانت مقررة للمبعوثين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى باكستان للقاء مسؤولين إيرانيين.

وبحسب صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، فقد غادر وزير الخارجية الإيراني البلاد اليوم الأحد، عقب سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين، مما يعكس تعقيد المشهد رغم المساعي الباكستانية الحثيثة.

سجل من الدعم المتبادل

كان دونالد ترامب، قد مهد لهذه العلاقة الوطيدة بمنشور سابق في 17 أبريل عبر منصة "تروث سوشيال"، وجّه فيه الشكر للقيادة الباكستانية، واصفا إياها بـ "القيادة الرائعة".

ويعكس هذا الدعم العلني المتكرر اعتماد واشنطن على إسلام آباد كقناة اتصال حيوية وموثوقة مع الجانب الإيراني، بهدف الوصول إلى تسوية سلمية للصراعات الإقليمية المتزايدة.