إعلان

الرئيس الإيراني يطالب الولايات المتحدة بإنهاء الحصار للتفاوض

كتب : وكالات

12:14 م 26/04/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تتفاوض طالما أن الولايات المتحدة تفرض حصاراً على موانئها، وذلك وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم أن بزشكيان قال لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال مكالمة هاتفية ليلة السبت إن الولايات المتحدة "يجب أن تزيل أولاً العقبات التشغيلية، بما في ذلك الحصار"، للسماح بجولة جديدة من المفاوضات.

وصف رئيس الوزراء الباكستاني المكالمة بأنها "مناقشة ودية وبناءة".

اختتم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة استغرقت يوماً واحداً إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم السبت بعد لقائه بمسؤولين عسكريين وحكوميين باكستانيين.

لم تُسفر الرحلة عن أي اختراق في الجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مقررة لمبعوثيه إلى إسلام أباد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة