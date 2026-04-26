قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لن تتفاوض طالما أن الولايات المتحدة تفرض حصاراً على موانئها، وذلك وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم أن بزشكيان قال لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال مكالمة هاتفية ليلة السبت إن الولايات المتحدة "يجب أن تزيل أولاً العقبات التشغيلية، بما في ذلك الحصار"، للسماح بجولة جديدة من المفاوضات.

وصف رئيس الوزراء الباكستاني المكالمة بأنها "مناقشة ودية وبناءة".

اختتم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة استغرقت يوماً واحداً إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم السبت بعد لقائه بمسؤولين عسكريين وحكوميين باكستانيين.

لم تُسفر الرحلة عن أي اختراق في الجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مقررة لمبعوثيه إلى إسلام أباد.