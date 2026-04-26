عشرات الطائرات والسفن الحربية الصينية حول تايوان.. وتايبيه ترد بنشر الصواريخ

كتب : مصراوي

11:28 ص 26/04/2026

علم تايوان

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية 28 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية تابعة للصين بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة أن 18 من الطائرات الـ28 عبرت الخط الفاصل ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية لتايوان، وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني منذ بداية الشهر الجاري طائرات عسكرية صينية 187 مرة وسفنا 207 مرات، ومنذ سبتمبر 2020، زادت بكين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.

الصين وتايوان وزارة الدفاع الوطني التايوانية الجيش الصيني

