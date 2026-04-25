إعلان

يبدأ من 6500 جنيه.. أسعار صكوك الأضاحي في 3 جمعيات خيرية شهيرة

كتب : آية محمد

06:40 م 25/04/2026

الأضاحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتيح عدد من المؤسسات الخيرية في مصر خيارات متعددة لصكوك الأضاحي ولحوم الصدقات بهدف توفير اللحوم للأسر المستحقة خلال عيد الأضحى وذلك بأسعار متفاوتة وأنظمة سداد تشمل الدفع النقدي أو التقسيط، وفقا لكل مؤسسة ونوع الصك.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أسعار صكوك الأضاحي في 3 جمعيات خيرية شهيرة هذا العام:

جمعية الأورمان

تتيح الجمعية نظام تقسيط للأضاحي على 12 شهر في بعض الصكوك:
صك مستورد صغير بسعر 6500 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 9 كيلو لحم، أو بقسط شهري 520 جنيه.

صك مستورد كبير بسعر 7700 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 11 كيلو لحم، أو بقسط شهري 620 جنيه.

صك بلدي بسعر 9300 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 9 كيلو لحم، أو بقسط شهري 700 جنيه.

لحوم صدقة بسعر 500 جنيه.

بنك الطعام المصري

الصك البلدي بسعر 11900 جنيه، ويحصل المتبرع على حصة 10 كيلو لحم.

الصك المستورد بسعر 8300 جنيه، ويحصل المتبرع على حصة 8 كيلو لحم.

سهم لحوم صدقات بسعر 500 جنيه، يتم توزيعه على المستحقين.

مؤسسة مصر الخير

صك الأضحية بسعر 11900 جنيه، ويحصل المتبرع على 9 كيلو من اللحم البلدي الصافي.
لحوم صدقة بسعر 480 جنيه، وتوزع على المستحقين.

اقرأ أيضًا:

ناصف ساويرس يغلق مكتب عائلته في لندن بعد مغادرة بريطانيا.. ما الأسباب وإلى أين يتجه؟

موعد صرف معاشات شهر مايو بماكينات الصراف الآلي والبريد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

صكوك الأضاحي جمعية الأورمان بنك الطعام المصري مؤسسة مصر الخير عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن
أخبار مصر

مع قرب الاستحقاق.. تعرف على التفاصيل الكاملة للودائع العربية لدى البنك
أخبار البنوك

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7 وخطوات التظلم عبر مصر الرقمية
أخبار العقارات

محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري مصابا
رياضة عربية وعالمية

جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
مصراوى TV

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان