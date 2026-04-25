تتيح عدد من المؤسسات الخيرية في مصر خيارات متعددة لصكوك الأضاحي ولحوم الصدقات بهدف توفير اللحوم للأسر المستحقة خلال عيد الأضحى وذلك بأسعار متفاوتة وأنظمة سداد تشمل الدفع النقدي أو التقسيط، وفقا لكل مؤسسة ونوع الصك.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أسعار صكوك الأضاحي في 3 جمعيات خيرية شهيرة هذا العام:

جمعية الأورمان

تتيح الجمعية نظام تقسيط للأضاحي على 12 شهر في بعض الصكوك:

صك مستورد صغير بسعر 6500 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 9 كيلو لحم، أو بقسط شهري 520 جنيه.

صك مستورد كبير بسعر 7700 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 11 كيلو لحم، أو بقسط شهري 620 جنيه.

صك بلدي بسعر 9300 جنيه، ويحصل المتبرع على نصيب شرعي 9 كيلو لحم، أو بقسط شهري 700 جنيه.

لحوم صدقة بسعر 500 جنيه.

بنك الطعام المصري

الصك البلدي بسعر 11900 جنيه، ويحصل المتبرع على حصة 10 كيلو لحم.

الصك المستورد بسعر 8300 جنيه، ويحصل المتبرع على حصة 8 كيلو لحم.

سهم لحوم صدقات بسعر 500 جنيه، يتم توزيعه على المستحقين.

مؤسسة مصر الخير

صك الأضحية بسعر 11900 جنيه، ويحصل المتبرع على 9 كيلو من اللحم البلدي الصافي.اتثتصا

لحوم صدقة بسعر 480 جنيه، وتوزع على المستحقين.

