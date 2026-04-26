أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرات شديدة اللهجة لسكان جنوب لبنان، مؤكدا "حظر الاقتراب" من مناطق نهر الليطاني، ووادي الصلحاني، ووادي السلوقي.

قيود صارمة على الحركة

كما طالب جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الأحد، سكان أكثر من 20 قرية جنوبية بعدم التحرك باتجاه الجنوب، في حين حذّر سكان 50 قرية أخرى من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر، معتبرا هذه المناطق "ساحات نشاط عسكري محظورة".

تمركز لمواجهة "حزب الله"

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيواصل التمركز في مواقعه الحالية داخل الأراضي اللبنانية خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح جيش الاحتلال، أن هذا البقاء العسكري يهدف إلى "مواجهة نشاطات حزب الله المستمرة"، مشددا على أن القوات في حالة جهوزية تامة للتعامل مع أي خروقات ميدانية.

سياق الاتفاق الهش

يُذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة والغارات الجوية المكثفة التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، إثر تصاعد العمليات العسكرية بين الطرفين.