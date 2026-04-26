"لا تقتربوا من الليطاني والسلوقي".. تحذير إسرائيلي عاجل لسكان جنوب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

11:32 ص 26/04/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرات شديدة اللهجة لسكان جنوب لبنان، مؤكدا "حظر الاقتراب" من مناطق نهر الليطاني، ووادي الصلحاني، ووادي السلوقي.

قيود صارمة على الحركة

كما طالب جيش الاحتلال، في بيان، اليوم الأحد، سكان أكثر من 20 قرية جنوبية بعدم التحرك باتجاه الجنوب، في حين حذّر سكان 50 قرية أخرى من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر، معتبرا هذه المناطق "ساحات نشاط عسكري محظورة".

تمركز لمواجهة "حزب الله"

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيواصل التمركز في مواقعه الحالية داخل الأراضي اللبنانية خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح جيش الاحتلال، أن هذا البقاء العسكري يهدف إلى "مواجهة نشاطات حزب الله المستمرة"، مشددا على أن القوات في حالة جهوزية تامة للتعامل مع أي خروقات ميدانية.

سياق الاتفاق الهش

يُذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة والغارات الجوية المكثفة التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، إثر تصاعد العمليات العسكرية بين الطرفين.

إسرائيل لبنان اتفاق وقف إطلاق النار قصف لبنان

فيديو قد يعجبك



تنسيق تركي أمريكي مكثف حول المفاوضات الجارية مع إيران
شئون عربية و دولية

تنسيق تركي أمريكي مكثف حول المفاوضات الجارية مع إيران
خطف طالبة وتحرش بها داخل السيارة.. المشدد 10 سنوات لسائق في الإسكندرية
أخبار المحافظات

خطف طالبة وتحرش بها داخل السيارة.. المشدد 10 سنوات لسائق في الإسكندرية
الداخلية تكشف واقعة "برص في وجبة" داخل مطعم بسوهاج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف واقعة "برص في وجبة" داخل مطعم بسوهاج
"مكافآت بالدولار".. تعليق مثير للجدل من الشريعي عن مواجهة الزمالك
رياضة محلية

"مكافآت بالدولار".. تعليق مثير للجدل من الشريعي عن مواجهة الزمالك
رويترز: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بمصر للعام الحالي والمقبل
اقتصاد

رويترز: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بمصر للعام الحالي والمقبل

أخبار

المزيد

وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟
أجواء ربيعية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبلة