مدمرة ومروحية أمريكيتان تعترضان ناقلة نفط إيرانية في بحر العرب

أعلن الجيش الأمريكي، أنه اعترض ناقلة نفط إيرانية في بحر العرب وأجبرها على العودة إلى إيران، في إطار الحصري البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران.

قالت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" في منشور على منصة "إكس": "أمس الجمعة كانت السفينة سيفان من بين 19 سفينة تابعة لأسطول الظل فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بسبب أنشطتها المتعلقة بنقل منتجات الطاقة والنفط والغاز الإيرانية، بما في ذلك البروبان والبيوتان، إلى الأسواق الخارجية، بقيمة مليارات الدولارات".

وتابع المنشور: "في وقت سابق من اليوم السبت، اعترضت مروحية تابعة للبحرية الأمريكية، من على متن المدمرة الصاروخية "يو إس إس بينكني" السفينة سيفان في بحر العرب".

أكدت سنتكوم، أن السفينة التجارية تلتزم حاليا بتوجيهات الجيش الأمريكي بالعودة إلى إيران برفقة حراسة.

واختتم المنشور: "تواصل القوات الأمريكية إنفاذ العقوبات الأمريكية وتطبيق الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها بشكل كامل، وقد تم تحويل مسار 37 سفينة منذ بدء الحصار".

وقبل أيام فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا على الموانئ الإيرانية، للضغط على طهران وإجبارها على فتح مضيق هرمز، بعد فشل جولة أولى من المفاوضات في إسلام آباد، بينما قالت إيران إنها لن تعيد فتح المضيق حتى رفع الحصار.

كان من المقرر عقد جولة أخرى في باكستان، إلا أن ترامب ألغى رحلة مبعوثيه إلى إسلام آباد، مما أثار الشكوك بشأن إمكانية إنهاء الصراع في وقت قريب، وفقا لسكاي نيوز.