أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظة اجتماع الأربعاء الذي عقده، مساء الأربعاء، في كنيسة السيدة العذراء بالمعمورة بالإسكندرية، أن الكنيسة مكان يتعلم فيه الإنسان الفضيلة ومحبة الآخر وخدمته، وبالتالي فهي تساهم في خدمة الوطن وإعداد المواطن الصالح.

وأضاف البابا قائلًا: "عندما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء عاصمة جديدة لمصر بدأ ببناء المسجد والكنيسة فكانت البداية روحية، وهذا أعطى نجاحًا للعاصمة الإدارية، التي لا تزال تنمو وتمتد وتتضح صورتها في كل العالم، ونحن نفتخر بها أمام كل ضيف يزور مصر وستصبح صورة رائعة لمصر"

واستكمل: "الكنيسة والمسجد كيانات روحية ولها دور أساسي في بناء الوطن. وبالتالي فوجود المؤسسة الدينية يساعد في تربية المواطن الصالح الذي يستطيع أن يخدم في مصر وخارجها، ويصبح صورة مشرقة جميلة لمصر كلها.

واختتم البابا تواضروس الثاني حديثه قائلًا: "نحن دائمًا نقول عبارة "عمار يا مصر" لذلك فإن اسم المعمورة يعبر عن الجمال والتعمير".

اقرأ أيضًا:

في الذكرى العاشرة لتدشينها.. البابا تواضروس يصلي في كاتدرائية العذراء المنتصرة بڤيينا

البابا تواضروس يبدأ جولة خارجية تشمل تركيا والنمسا وإيطاليا وكرواتيا

البابا تواضروس يستقبل رئيس فنلندا ويؤكد: العالم في حاجة إلى المحبة والسلام