ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً جديدًا بعد 10 دقائق من إلغاء رحلة باكستان

كتب : محمد جعفر

10:25 م 25/04/2026 تعديل في 11:15 م

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، إن إيران "قدمت الكثير ولكن ليس بالقدر الكافي"، وذلك بعد أن أعلن أنه لن يرسل وفداً إلى باكستان لجولة أخرى من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق.
وادعى أنه تلقى عرضاً جديدًا من إيران بعد دقائق فقط من الإلغاء.
وأشار ترامب في حديثه للصحفيين خارج طائرة الرئاسة "إير فورس وان" أنه تلقى عرضاً أفضل من إيران بعد دقائق فقط من إلغاء الرحلة، موضحًا: "لقد أعطونا صحيفة كان من المفترض أن تكون أفضل، ومن المثير للاهتمام أنه على الفور، عندما قمت بإلغائها، في غضون 10 دقائق، حصلنا على صحيفة جديدة كانت أفضل بكثير".

عمرو أديب: فشل مفاوضات إسلام أباد يعني الحياة من هنا لآخر 2026 ظلام
أخبار مصر

