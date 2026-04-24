قال مسؤول حكومي باكستاني رفيع المستوى لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن وفدين أمريكي وإيراني سيعقدان اجتماعات منفصلة مع مسؤولين باكستانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف المسؤول الباكستاني، أنه في حال سارت هذه الاجتماعات على نحو جيد، فسيلتقي الوفدان الأمريكي والإيراني مباشرة يوم الأحد.

وأكد المسؤول الباكستاني، أن الوفد الإيراني وصل إلى باكستان، ومن المتوقع أن يصل الوفد الأمريكي مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيغادران غدًا صباحا إلى باكستان، مشيرة إلى أنه سيتم معرفة ما سيحدث بشأن مشاركة نائب الرئيس جيه دي فانس.

وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أكدت أن واشنطن ستتابع ما سيحدث بخصوص مشاركة فانس في المفاوضات، لافتة إلى أن الجميع سيكون مستعدا للذهاب إلى باكستان إذا كان ذلك ضروريًا.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجريان محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني بوساطة باكستان، معربة عن أملها في أن تكون المحادثة مثمرة وأن تسهم في دفع عجلة التقدم نحو اتفاق.