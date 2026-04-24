مسؤول باكستاني: وفدان أمريكي وإيراني يعقدان اجتماعات منفصلة في إسلام آباد

كتب : وكالات

10:19 م 24/04/2026

المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

قال مسؤول حكومي باكستاني رفيع المستوى لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن وفدين أمريكي وإيراني سيعقدان اجتماعات منفصلة مع مسؤولين باكستانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف المسؤول الباكستاني، أنه في حال سارت هذه الاجتماعات على نحو جيد، فسيلتقي الوفدان الأمريكي والإيراني مباشرة يوم الأحد.
وأكد المسؤول الباكستاني، أن الوفد الإيراني وصل إلى باكستان، ومن المتوقع أن يصل الوفد الأمريكي مساء السبت بالتوقيت المحلي.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيغادران غدًا صباحا إلى باكستان، مشيرة إلى أنه سيتم معرفة ما سيحدث بشأن مشاركة نائب الرئيس جيه دي فانس.
وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أكدت أن واشنطن ستتابع ما سيحدث بخصوص مشاركة فانس في المفاوضات، لافتة إلى أن الجميع سيكون مستعدا للذهاب إلى باكستان إذا كان ذلك ضروريًا.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيجريان محادثات مباشرة مع الجانب الإيراني بوساطة باكستان، معربة عن أملها في أن تكون المحادثة مثمرة وأن تسهم في دفع عجلة التقدم نحو اتفاق.

فيديو قد يعجبك



باكستان: وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد لعقد اجتماعات مع القيادة العليا
شئون عربية و دولية

باكستان: وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد لعقد اجتماعات مع القيادة العليا
"المئوية الأولى".. كليان مبابي يسجل ظهورا تاريخيا مع ريال مدريد أمام بيتيس
رياضة عربية وعالمية

"المئوية الأولى".. كليان مبابي يسجل ظهورا تاريخيا مع ريال مدريد أمام بيتيس
من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
علاقات

من القصور الملكية إلى متاحف عالمية.. 5 تحف معمارية تفتح أبوابها للجمهور
أتمّت 2357 عامًا.. احتفالية عالمية في الإسكندرية بذكرى تأسيسها (صور)
أخبار المحافظات

أتمّت 2357 عامًا.. احتفالية عالمية في الإسكندرية بذكرى تأسيسها (صور)
"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
رياضة عربية وعالمية

"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا

نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال اجتماع نيقوسيا