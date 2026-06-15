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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:05 ص 15/06/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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بعث الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بحلول العام الهجري الجديد ١٤٤٨هـ.

وأعرب وزير الأوقاف، في برقيته عن أرق التهاني وأخلص الدعوات بالمناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الرئيس السيسي الصحة والتوفيق، وأن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

وقال وزير الأوقاف، إن هذه المناسبة الجليلة تُجسِّد معاني عظيمة في تاريخ الإنسانية جمعاء، إذ تُذكِّر بما حملته الهجرة النبوية الشريفة من قيم سامية أسهمت في بناء الإنسان والمجتمع، وبيّنت أُسس العمران والحضارة، وأعلت قيمة الإخلاص في العمل والجد في السعي، ورسخت قيم الانتماء والعطاء، وجعلت العمل الصالح سبيلاً لتقدم الإنسان ورقي المجتمعات.

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العام الهجري الجديد وزير الأوقاف الرئيس السيسي

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