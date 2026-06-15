إعلان

3 وزراء يبحثون خفض الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسكر.. توجه لصياغة تشريع

كتب : أحمد جمعة

11:01 ص 15/06/2026 تعديل في 11:19 ص

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بحضور قيادات الجهات المعنية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية وضع تشريع يحمي الصحة العامة ويحد من انتشار الأمراض غير السارية، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك المفرط للمشروبات مرتفعة السكر، والتي تسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشار إلى نجاح العديد من الدول في تحقيق نتائج إيجابية بعد تطبيق سياسات مماثلة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شدد على أهمية تعزيز الأنماط الغذائية الصحية وتغيير العادات الاستهلاكية غير الصحية، بهدف تحسين جودة الحياة وزيادة طول العمر الصحي، وتخفيف العبء الاقتصادي على المنظومة الصحية، كما تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للوصول إلى حلول متوازنة تحافظ على صحة المواطنين وتدعم استقرار الصناعة الوطنية والأسواق.

استعرض الاجتماع بيانات عبء الأمراض غير السارية في مصر، التي تمثل نحو 86% من إجمالي الوفيات، إلى جانب مؤشرات الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد بين الفئات العمرية المختلفة، مع مناقشة دليل منظمة الصحة العالمية لخفض عوامل الخطر القابلة للتعديل.

واتفق المشاركون على إطار متكامل للتشريع المقترح يشمل التوعية المجتمعية والكشف المبكر وتعزيز السلوكيات الصحية، مع منح الشركات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وخفض نسب السكر تدريجيًا.

وأكد الجميع أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطنين من خلال سياسات وقائية مستدامة تدعم أهداف التنمية الصحية في الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السمنة وزارة الصحة الأمراض غير السارية في مصر المشروبات مرتفعة السكر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أنجيلا ميركل: شيخ الأزهر مفكر استثنائي ورمز ديني شجاع
أخبار مصر

أنجيلا ميركل: شيخ الأزهر مفكر استثنائي ورمز ديني شجاع
هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب
أخبار

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب
قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
تشكيل بلجيكا المتوقع ضد منتخب مصر.. دوكو يقود الهجوم
رياضة محلية

تشكيل بلجيكا المتوقع ضد منتخب مصر.. دوكو يقود الهجوم
جولد بيليون: الذهب العالمي يقفز 3% وتراجع الدولار محليا يكبح مكاسب المعدن
اقتصاد

جولد بيليون: الذهب العالمي يقفز 3% وتراجع الدولار محليا يكبح مكاسب المعدن

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السويد

السويد

5 1

05:00

تونس

تونس

كأس العالم

كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0

02:00

إكوادور

إكوادور

كأس العالم

بلجيكا

بلجيكا

- -

22:00

مصر

مصر

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فقد 3% في يومين.. هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
تقرير تحليلي.. ما نقاط القوة والضعف بمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر بالمونديال؟
هل تكون نهاية الحرب الإيرانية كلمة السر لارتفاع الذهب مجددًا؟ خبراء يوضحون
بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر يونيو اليوم.. هل هناك زيادة جديدة؟