سفينة ألمانية تعبر مضيق هرمز

سفينة حاويات تابعة لشركة هاباج لويد الألمانية تعبر مضيق هرمز

كتب : د ب أ

08:51 م 24/04/2026

غادرت سفينة حاويات تابعة لشركة الشحن الألمانية "هاباج لويد" الخليج عبر مضيق هرمز.
وقالت متحدثة باسم شركة "هاباج لويد" أكبر شركة شحن حاويات في ألمانيا، اليوم الجمعة، إن "سفينة واحدة تمكنت من العبور".
وبحسب بيانات مواقع حركة تتبع السفن، فإن سفينة "تيما إكسبريس" تتواجد حاليا في خليج عُمان، شمال السواحل العُمانية.
وكانت السفينة لا تزال في الخليج في 7 أبريل الماضي، مما يعني أنها لابد قد عبرت المضيق منذ ذلك الحين.
ولم تقدّم المتحدثة باسم الشركة تفاصيل بشأن توقيت عبور السفينة، بدعوى أسباب تتعلق بالسلامة.
وبحسب تقارير، لا تزال أربع سفن حاويات تابعة لشركة هاباج لويد، ومقرها هامبورج، عالقة في الخليج.
وصرح الرئيس التنفيذي لشركة هاباج لويد، رولف هابن يانسن، في وقت متأخر من مساء الخميس، بأنه لا توجد إمكانية للمرور في الوقت الراهن عبر مضيق هرمز وأن الشركة تنتظر الفرصة المناسبة.
وبحسب المتحدثة باسم الشركة، فإن تصريحات يانسن دقيقة ولا تزال تعكس الواقع.

