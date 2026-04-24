أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن البحّارة على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن يتلقون وجبات منتظمة، مؤكدة أن مجموعة الحاملة الواحدة تقدم نحو 4000 بيضة يومياً، وسط شكاوى جنود أمريكيين على متن السفن بشأن نقص الإمدادات.

وأوضحت أن ثلاث مجموعات ضاربة لحاملات الطائرات تعمل حالياً في الشرق الأوسط، ويصل استهلاكها اليومي مجتمعًا إلى أكثر من 12 ألف بيضة، في إشارة إلى توافر الإمدادات الغذائية على متن هذه الوحدات.

في المقابل، عبّر جنود أمريكيون منتشرون على متن سفن في المنطقة عن استيائهم من مستوى الطعام، مشيرين إلى أنه محدود من حيث الكمية وضعيف من حيث الجودة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "يو إس إيه توداي"، أظهرت صور ملتقطة من على متن السفينة البرمائية الهجومية يو إس إس تريبولي، التي تضم نحو 3500 بحّار ومشاة بحرية، وكذلك من على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وجبات وُصفت بأنها غير كافية.

وتضمنت الصور صواني طعام شبه فارغة تحتوي على كميات محدودة من اللحم مع قطعة خبز واحدة، فيما أظهرت صور أخرى وجبات عشاء تضم كميات قليلة من الخضروات وقطع لحم وُصفت بأنها جافة أو منخفضة الجودة.

وأفادت عائلات العسكريين بأن أفراد الطواقم يلجأون إلى تقنين الطعام نتيجة محدودية الإمدادات، خاصة مع نفاد المنتجات الطازجة بعد فترات طويلة في البحر دون التزود بالمؤن. كما أشار بعض البحّارة إلى تقاسم الوجبات فيما بينهم لضمان توزيع الحصص في ظل عدم كفايتها.

وتفاقمت الأزمة مع تعليق غير محدد المدة لخدمة البريد إلى 27 رمزًا بريديًا عسكريًا في الشرق الأوسط، بقرار من خدمة البريد الأمريكية ووكالة البريد العسكري، نتيجة إغلاق المجال الجوي وتعطل سلاسل الإمداد، ما أدى إلى تكدس آلاف الطرود التي تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات أساسية دون وصولها إلى الجنود.

وذكرت عائلات العسكريين أنها أنفقت مبالغ مالية كبيرة لإرسال هذه الطرود دون أن تصل، من بينها حالة لأسرة أنفقت نحو 2000 دولار لإرسال إمدادات إلى أحد الجنود على متن تريبولي، وفقاً لما نقلته الصحيفة.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مصادر مرتبطة بالعسكريين تراجعاً في معنويات الطواقم، مع شكاوى متكررة من الشعور بالجوع، فيما قالت كارين إرسكين-فالنتاين، التي تدعم عائلات البحّارة على متن أبراهام لينكولن، إن العسكريين "يشعرون بالجوع طوال الوقت". كما أعرب جندي سابق في مشاة البحرية عن قلقه بعد تلقيه رسائل من أحد أفراد عائلته بشأن نقص الإمدادات.

في المقابل، نفى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث وجود أزمة غذاء، واعتبر هذه التقارير "أخباراً كاذبة"، مؤكداً أن السفينتين أبراهام لينكولن وتريبولي تمتلكان إمدادات غذائية تكفي لأكثر من 30 يوماً.

كما نشرت البحرية الأمريكية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" صوراً قالت إنها تعكس استمرار تقديم وجبات طازجة وبشكل منتظم، دون أي مؤشرات على وجود نقص في الإمدادات.