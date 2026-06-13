مصر تؤكد دعم الدولة الفلسطينية وترفض الاستيطان في الضفة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين بشأن المستجدات على الساحة الفلسطينية.

مناقشة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، إن الاتصال تناول الجهود الجارية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام، بما يشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كامل ومستدام.

وأوضح أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى نشر قوة الاستقرار الدولية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة أعمالها من داخل القطاع إلى حين عودة السلطة الفلسطينية لتولي كامل مسؤولياتها، بما يدعم الاستقرار ويمهد للانتقال إلى المراحل التالية من مسار التسوية.

مصر تدين الاستيطان وتتمسك بحل الدولتين

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التطورات المتسارعة في الضفة الغربية، حيث أعرب عبد العاطي عن إدانته لتصاعد الأنشطة الاستيطانية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك، محذراً من انعكاسات هذه الممارسات على فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، باعتبار ذلك ركناً أساسياً لأي تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

من جهته، أعرب حسين الشيخ عن تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بالجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد وتحقيق التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، كما أكد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.