أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين يوم الاثنين، اللواء هربرت ماكماستر من القوات البرية مستشارا له للأمن القومي.

في غضون ذلك، سيتولى الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، الذي كان يشغل هذا المنصب بالوكالة حتى وقت قريب، رئاسة موظفي مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض.

وقدم ترامب ماكماستر للصحفيين في ناديه الخاص "مار إيه لاجو" الواقع بالقرب من مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، إذ وصفه أنه رجل موهوب جدا وذو خبرة كبيرة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "يحظى باحترام كبير من الجميع في القوات المسلحة، ومن دواعي فخري الكبير العمل معه، تنتظرك أيها المستشار الجديد مهمة كبيرة".

ووصف ترامب كيلوج أنه "رجل رائع"، إذ قال: "سيعملان معا وسيكون كيت رئيسا للموظفين لمجلس الأمن القومي وأعتقد أن هذا الثنائي سيكون مميزا جدا".

كان ماكماستر قبل تعيينه يرأس مركز تكامل القوات والوسائل للقوات البرية الأمريكية، وفي الوقت نفسه، كان أيضا نائبا لقائد القوات البرية.

اختيار المستشار لم يكن سهلا

شدد ترامب على أنه عمل مع فريقه، بما في ذلك نائب الرئيس مايك بنس، بجد كبير على اختيار مرشح لمنصب مستشار الأمن القومي.

فقد روى الرئيس أنه في اليومين الماضيين اطلع كثيرا وقرأ كثيرا، والتقى بأشخاص مختلفين، بالإضافة إلى جنرالات آخرين قبل اتخاذ القرار.

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن ترامب منح ماكماستر الصلاحية الكاملة لتوظيف الذين يراهم مناسبين للعمل في مجلس الأمن القومي.

ماكماستر حول روسيا

شارك ماكماستر 54 عاما في حرب الخليج 1990-1991، وحرب العراق 2003-2011، وعملية "الحرية الدائمة" في أفغانستان 2001-2014.

ومعروف أيضا بنقده للسياسة الأمريكية السابقة ومشاركة بلاده في حرب فيتنام، كما عمل اللواء خبيرا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن.

قبل تعيينه، كان نائبا لقائد القوات البرية المسؤول عن تدريب الأفراد ووضع عقائد استخدامهم القتالي.

في فبراير 2015، قال ماكماستر، إنه يتعين على الولايات المتحدة تطبيق مبدأ الردع على الخطوط الأمامية تجاه روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا، والذي ينص على استخدام القوات البرية الأمريكية.

وفي ذلك الوقت، اتهم ماكماستر، تابعا لقادة عسكريين أمريكيين وآخرين من "الناتو"، روسيا بشن "حرب هجينة".

وادعى القائد العسكري الأمريكي أنه من المهم للغاية أن نفهم أن الحرب هي منافسة لا تُشن فقط على ساحة المعركة، بل تشن أيضا في كيفية إدراكها من قبل الرأي العام.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأنشطة السياسية التخريبية، وهو أمر تقوم به روسيا بكفاءة خاصة بحجة حماية الأقليات الناطقة بالروسية.

من وجهة نظره، تستخدم روسيا في أوكرانيا قوات خاصة تحت غطاء بالاشتراك مع القوات المسلحة التقليدية.

ولم يقدم ماكماستر أي دليل يدعم هذه الاستنتاجات ومع ذلك، كرر أنه في رأيه يجب استخدام الردع على الحدود تجاه روسيا لتكون قادرة على رفع الثمن لموسكو مقابل عملها الأولي.

وأوضح القائد العسكري، أنه يقصد بالعمل الأولي لروسيا العمليات العسكرية محدودة النطاق ذات الأهداف والمهام المحدودة.

لكنه اعترف بأن روسيا حققت في السنوات الأخيرة تفوقا نوعيا في قواتها المسلحة.

وفي مايو من العام الماضي، وصفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية ماكماستر، أنه من بين القادة العسكريين الأمريكيين الذين يهولون ما يسمى بالتهديد الروسي للحصول على حصة أكبر من الاعتمادات في الميزانية.

وقال أحد كبار الموظفين العسكريين في البنتاجون للصحيفة، في إشارة إلى ماكماستر وأقرانه: "هؤلاء الرجال يريدون منا أن نصدق أن طول الروس 3 أمتار لكن هناك تفسير أبسط: جيشنا يبحث عن سبب لوجوده وحصة أكبر من الميزانية والأسهل هو تصوير الأمر كما لو أن الروس يطوقوننا من كل جانب"، وفقا لروسيا اليوم.