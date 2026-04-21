كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج التحقيق في حادثة إتلاف أحد الجنود الإسرائيليين لرمز ديني مسيحي "تمثال المسيح" خلال نشاط عسكري في محيط قرية دبل المسيحية جنوب لبنان، بينما قام جندي آخر بتصوير الواقعة.

وأوضح التحقيق الذي أجراه الاحتلال، أن 6 جنود آخرين كانوا حاضرين في المكان ولم يتدخلوا لوقف ما حدث أو الإبلاغ عنه، معتبرًا أن سلوكهم يمثل انحرافًا كاملًا عن أوامر الجيش وقيمه.

وأعرب الجيش في بيان له على منصة "إكس" تويتر سابقًا عن أسفه لما جرى، مؤكدًا أن عملياته في لبنان تستهدف حزب الله ومجموعات أخرى، ولا تستهدف المدنيين اللبنانيين.

وأشار إلى أنه منذ تلقيه بلاغًا بالحادثة، بدأ العمل على مساعدة المجتمع المحلي في استبدال التمثال الذي تم إتلافه.

Findings and Conclusions of the Inquiry into the Conduct of an IDF Soldier Who Damaged a Christian Symbol in Southern Lebanon



The inquiry found that during IDF activity in the area of the Christian village of Debel in southern Lebanon, an IDF soldier damaged a Christian… https://t.co/73ubDn3L2G — Israel Defense Forces (@IDF) April 21, 2026



وقرر الجيش إبعاد الجندي الذي أقدم على إتلاف الرمز الديني، والجندي الذي قام بتصوير الواقعة، عن مهام القتال، مع إخضاعهما لعقوبة احتجاز عسكري لمدة 30 يومًا.

كما تم استدعاء بقية الجنود الذين كانوا في الموقع لإجراء جلسات توضيحية، على أن تُتخذ بحقهم إجراءات إضافية لاحقًا على مستوى القيادة.

ولفت إلى أنه جرى تعزيز التعليمات المتعلقة بكيفية التعامل مع المؤسسات والرموز الدينية قبل دخول القوات إلى تلك المناطق، وسيتم إعادة التأكيد عليها مجددًا لجميع القوات العاملة في المنطقة عقب الحادثة.

وتم عرض نتائج التحقيق على رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية، حيث أدان رئيس الأركان الواقعة، واعتبرها سلوكًا غير مقبول وفشلًا أخلاقيًا يتجاوز المعايير المتبعة ويتعارض مع قيم الجيش والتصرف المتوقع من جنوده.