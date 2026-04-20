الصين تحذر من "اللعب بالنار" بسبب مناورات عسكرية مشتركة

أطلقت الصين تحذيرًا للولايات المتحدة واليابان والفلبين من مخاطر ما وصفته بـ"اللعب بالنار"، وذلك مع بدء مناورات عسكرية سنوية مشتركة تشارك فيها قوات من الدول الثلاث.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جوو جياكون، أن التنسيق العسكري القائم بين هذه الدول تحت مسمى تعزيز الأمن قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التحالفات قد يفاقم التوتر بدلًا من احتوائه.

وفي تطور منفصل، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونج يانج نفذت تجارب لإطلاق عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى، ركزت على اختبار قدرات الذخائر العنقودية.

وذكرت أن عمليات الإطلاق، التي جرت يوم الأحد بإشراف الزعيم كيم جونج أون، استهدفت تقييم خصائص الرؤوس الحربية، سواء تلك الخاصة بالقنابل العنقودية أو الألغام المتشظية المستخدمة في الصواريخ التكتيكية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاختبارات التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرًا، وشملت أنواعًا مختلفة من الأسلحة مثل الصواريخ البالستية وصواريخ كروز المضادة للسفن، إلى جانب الذخائر العنقودية.

ولم تنضم أي من الكوريتين إلى اتفاقية أوسلو لعام 2008 التي تحظر استخدام القنابل العنقودية، فيما أعربت كوريا الجنوبية عن إدانتها لهذه التجارب، مطالبة بيونج يانج بوقف ما وصفته بالاستفزازات.

كما أشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إلى اختبار رأس حربي لصاروخ تكتيكي أرض-أرض، حيث تم إطلاق خمسة مقذوفات نحو منطقة مستهدفة بالقرب من جزيرة تبعد نحو 136 كيلومترًا، وأصابت مساحة تتراوح بين 12.5 و13 هكتارًا بكثافة مرتفعة.

وأبدى كيم جونج أون رضاه عن نتائج الاختبارات، مؤكدًا أن تطوير هذا النوع من الرؤوس الحربية يعزز القدرة على تنفيذ ضربات دقيقة ومركزة.

من جانبه، أوضح الباحث في معهد كوريا للتوحيد الوطني، هونج مين، أن المدى المعلن للصواريخ يجعل العاصمة سيول وعددًا من المنشآت العسكرية الأمريكية ضمن نطاق الاستهداف.

وأضاف أن هذا النظام يبدو مصممًا لسد الفجوة بين راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق والصواريخ البالستية قصيرة المدى.

كما أشار أستاذ الدراسات الكورية الشمالية، يانج مو-جين، إلى أن حضور قادة ميدانيين للاختبارات يعكس اقتراب إدخال هذا النظام إلى الخدمة الفعلية، مع إمكانية إطلاقه من مواقع متقدمة باتجاه أهداف في كوريا الجنوبية وقواعد أمريكية.

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية، في إطار دعمها الدفاعي لمواجهة أي تهديدات محتملة من الشمال.