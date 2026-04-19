بث التلفزيون الإيراني الرسمي (IRIB)، مقابلة حية مع الضابط الإيراني المعروف بـ"صياد الـF-35"، والذي يُنسب إليه دور رئيسي في إسقاط طائرة أمريكية من طراز F-35 خلال حرب رمضان 2026.

جاءت المقابلة ضمن تغطية التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي لحظة درامية أثناء البث المباشر، عُرض فيديو يُوثق إسقاط صاروخ "كروز" في الجو بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية، بينما كان الضابط يتحدث في المقابلة

يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يظهر فيه الضابط علنا، وسط تأكيدات إيرانية على جاهزية دفاعاتها الجوية أمام الطائرات الشبحية والصواريخ المتقدمة.

وقد انتشر المقطع بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه "دليل حي" على قدرات الدفاع الإيراني في مواجهة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.