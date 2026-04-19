إعلان

التلفزيون الإيراني يُجري مقابلة مع الضابط الذي أسقط طائرة "F-35" الأمريكية (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

01:47 م 19/04/2026

F35

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بث التلفزيون الإيراني الرسمي (IRIB)، مقابلة حية مع الضابط الإيراني المعروف بـ"صياد الـF-35"، والذي يُنسب إليه دور رئيسي في إسقاط طائرة أمريكية من طراز F-35 خلال حرب رمضان 2026.

جاءت المقابلة ضمن تغطية التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي لحظة درامية أثناء البث المباشر، عُرض فيديو يُوثق إسقاط صاروخ "كروز" في الجو بواسطة الدفاعات الجوية الإيرانية، بينما كان الضابط يتحدث في المقابلة

يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يظهر فيه الضابط علنا، وسط تأكيدات إيرانية على جاهزية دفاعاتها الجوية أمام الطائرات الشبحية والصواريخ المتقدمة.

وقد انتشر المقطع بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه "دليل حي" على قدرات الدفاع الإيراني في مواجهة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا اتفاق وقف إطلاق النار

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

