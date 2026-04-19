بديلا عن مضيق هرمز.. اقتراح بإنشاء خط أنابيب العراق–تركيا لتصدير النفط

كتب : وكالات

04:25 م 19/04/2026

مضيق هرمز

اقترح المدير التنفيذي لـوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط حقول النفط في البصرة بالعراق بمحطة تصدير النفط في مدينة جيهان التركية على البحر المتوسط، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

ونقلت صحيفة حرييت التركية عن بيرول قوله: "أعتقد أن خط أنابيب البصرة–جيهان يمكن أن يكون جذابًا للغاية ومشروعًا مهمًا جدًا لكل من العراق وتركيا، وكذلك لأمن الإمدادات الإقليمي، خاصة من منظور أوروبا".

وأضاف: "كما أعتقد أن مسألة التمويل يمكن تجاوزها، والوقت الحالي هو الأنسب تمامًا"

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، في وقت متأخر من يوم السبت، إن أسعار البنزين بدأت في الانخفاض، وإن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى "حل مهم" في الصراع مع إيران.

وتابع: "نعم، شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعًا في أسعار الوقود أعلى مما نرغب، لكن الأسعار بدأت بالانخفاض منذ عدة أيام". وقال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "قريبة من حل مهم لتهديد إيران في المنطقة، وإنهاء طموحاتها النووية، وتقليص كبير لقدرتها على إثارة المشكلات".

"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
"يحملونه المسؤولية".. كواليس غضب الخطيب من مجلس الأهلي
حقيقة وفاة ضياء العوضي
صور.. حريق محدود بمدينة نصر.. و3 سيارات إطفاء تحاول السيطرة
الأبراج الأقل حظا خلال "كسوف القرن".. تحذيرات مالية وعاطفية

صور.. سوريا تزيل اسم الشهيد عبد المنعم رياض من أحد شوارع حمص

