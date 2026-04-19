"جمع معلومات عن سموتريتش".. تفاصيل قضية تجسس جديدة تهز إسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

04:16 م 19/04/2026

وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش

هزت قضية تجسس جديدة داخل سلاح الجو الإسرائيلي "المؤسسة الأمنية"، بعدما تبين أن جنديين في الخدمة النظامية جمعا ونقلا معلومات عن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش للمخابرات الإيرانية، في اختراق غير مسبوق.

وكشفت تسريبات جديدة حول قضية التجسس التي هزت سلاح الجو الإسرائيلي، أن المهام التي كلف بها مشغلون إيرانيون جنديين معتقلين لم تقتصر على القواعد العسكرية، بل شملت مراقبة مسؤولين رفيعي المستوى، وعلى رأسهم "وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش".

تُهمة "مساعدة العدو في زمن الحرب"

من المتوقع أن يتضمن لائحة الاتهام، التي ستُقدّم خلال الأسبوع المقبل ضد الجنديين المعتقلين منذ نحو شهر، بندا خطيرا للغاية وهو "مساعدة العدو في زمن الحرب".

وأفادت القناة "i24NEWS" العبرية، بأن الجنديين، اللذين يخدمان في الخدمة النظامية، قاما بجمع معلومات حساسة عن قواعد عسكرية ومنظومات أسلحة متطورة بتوجيه مباشر من جهات استخباراتية إيرانية.

تفكيك شبكة تجسس داخل المنظومات الحساسة

تُشير التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة، إلى أن الأمر لا يتعلق بحادثة معزولة، بل بشبكة تجسس كانت تعمل بشكل منظم.

وفي بداية التحقيق، تم اعتقال جنود آخرين يخدمون في وحدات حساسة للغاية، بما في ذلك "منظومة الدفاع الجوي"، وتم نقل متابعة قضاياهم إلى الشرطة العسكرية المحققة (متاح).

اختراق في قلب الخدمة العسكرية

وفقا لما كشفته القناة العبرية، فإن هؤلاء الجنود استمروا في نشاطهم التجسسي لفترة طويلة أثناء خدمتهم العسكرية الفعلية، مما يُثير تساؤلات كبرى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول كيفية اختراق هذه المنظومات الحساسة وتجنيد جنود نظاميين لصالح طهران في ذروة الصراع.

وتُمثّل هذه القضية اختبارًا حاسمًا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث أثارت صدمة واسعة داخل الأوساط العسكرية بسبب قدرة الاستخبارات الإيرانية على اختراق وحدات حساسة وتجنيد جنود في الخدمة النظامية.

