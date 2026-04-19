ترامب: فانس لن يشارك في المفاوضات وسأذهب إلى باكستان إذا تم الاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجه هذا الأسبوع إلى باكستان، لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.

وأضاف ترامب، في اتصال هاتفي مع صحيفة نيويورك بوست، أن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيصل إلى إسلام آباد مساء الاثنين، تمهيدًا لجولة ثانية من محادثات السلام.

وأوضح أن صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر سيشارك أيضًا في المحادثات المقررة يوم الثلاثاء، بينما لن يشارك نائب الرئيس جي دي فانس في هذه الجولة وذلك لأسباب أمنية.

جولة جديدة من المفاوضات

وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات بعد أن أطلقت إيران النار على ناقلات حاولت عبور مضيق هرمز يوم السبت، رغم أن مسؤولين إيرانيين كانوا قد أبلغوا ترامب سابقًا بإعادة فتح الممر الملاحي.

وقال ترامب في حديثه للصحيفة الأمريكية أيضًا، إنه قد يزور باكستان لاحقًا إذا تم التوصل إلى اتفاق، مضيفًا: "سأحضر ربما في وقت لاحق، علينا أن نرى كيف ستسير الأمور غدًا".

وأشار إلى أن المحادثات تأتي في ظل استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل هذا الإجراء حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

كما شدد ترامب على أن أولوية واشنطن في المفاوضات هي الحصول على ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني، ولوّح مجددًا بإمكانية استخدام القوة العسكرية إذا فشلت المفاوضات، قائلاً إن الولايات المتحدة قد تستهدف البنية التحتية الحيوية في إيران مثل محطات الطاقة والجسور.