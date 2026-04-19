بسبب الخطيب.. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناة مودرن

كتب : محمد خيري

05:03 م 19/04/2026 تعديل في 05:03 م

محمود الخطيب

أعلن النادي الأهلي تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد قناة «مودرن MTI»، على خلفية ما تم تداوله خلال برنامج «مودرن سبورت» بشأن رئيس النادي محمود الخطيب.

وكان الإعلامي هاني حتحوت، قد أكد عبر قناة "مودرن سبورت"، مساء أمس السبت، عن وجود توتر بين محمود الخطيب وعدد من أعضاء المجلس، ما ترتب عليه انقطاعه عن الإجتماعات الأخيرة.. للتفاصيل اضغط هنا

وقال الأهلي، في بيان رسمي، إن ما تم نشره يتضمن ادعاءات غير صحيحة تتعلق بغضب رئيس النادي ومقاطعته لأعمال المجلس، مؤكدًا أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار داخل النادي.

بيان النادي الأهلي ضد قناة مودرن

أوضح بيان الأهلي أن الخطيب، منذ انتخابه في أكتوبر الماضي، حرص على تنظيم العمل داخل مجلس الإدارة من خلال توزيع الملفات وفق رؤية مؤسسية تخدم مصلحة النادي، لافتًا إلى أنه سبق وأن طلب، خلال اجتماع 25 مارس 2026، تفويض نائبه ياسين منصور، وعضو المجلس سيد عبدالحفيظ، بالإشراف على ملف كرة القدم.

وشدد النادي على أن رئيسه يواصل الإشراف على عدد من الملفات الاستراتيجية المهمة، وأن ما أُثير بشأن “مقاطعته” لا يمت للحقيقة بصلة، واصفًا هذه التصريحات بأنها “من وحي الخيال”.

وأكد الأهلي أن مثل هذه الادعاءات لا تتناسب مع مكانة النادي وتاريخه، ولا مع قيمة ورمزية رئيسه، مشيرًا إلى تمسكه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على استقراره وحقوقه.

