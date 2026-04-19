الاحتلال يفرج عن 24 أسيرًا فلسطينيًا من غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن 24 أسيرًا من قطاع غزة، واستلمتهم طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم، قبل نقلهم مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبدت على وجوه الأسرى الفلسطينيين علامات "الفرح والارتياح الشديد" بعد أشهر طويلة من الاعتقال، حيث تبادل بعضهم الأحضان والابتسامات مع الطواقم الطبية والأهالي الذين توافدوا لاستقبالهم، في مشهد يعكس شعورهم بالحرية والعودة إلى ذويهم رغم الإرهاق الواضح.

يأتي هذا الإفراج ضمن دفعات متكررة في الآونة الأخيرة، وسط أوضاع صحية "صعبة" يعاني منها العديد من الأسرى المحررين جراء ظروف الاعتقال القاسية داخل سجون الاحتلال.

وتشهد السجون الإسرائيلية اعتقال مئات الفلسطينيين من غزة منذ بداية الحرب، وسط تقارير متكررة عن أوضاع معيشية قاسية وتدهور صحي لدى العديد من الأسرى، مما يجعل نقل المفرج عنهم إلى المستشفيات خطوة روتينية للفحص والعلاج الفوري.