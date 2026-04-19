الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

- -
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

حرس الحدود

1 2
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الجونة

1 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 2
15:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 1
17:30

أرسنال

بهدف قاتل وتألق صلاح.. ليفربول يهزم إيفرتون في الدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد الهادي

05:05 م 19/04/2026 تعديل في 05:15 م

ليفربول

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا صعبًا على مضيفه إيفرتون، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة ليفربول وايفرتون بفوز رفاق صلاح بنتيجة 2-1، حيث سجل هدف الليفر الأول محمد صلاح في الدقيقة 29 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل ايفرتون في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب بيتو.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، نجح المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 90+10، لينقذ الليفر في الدقائق الأخيرة من تعادل مخيب للجماهير.

وجاء فوز ليفربول الصعب اليوم علي ايفرتون، بعد الخيبة التي تلقاها الأسبوع الماضي، بالهزيمة من باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.

ترتيب ليفربول بعد التعادل مع إيفرتون

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة 55 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما جاء ترتيب إيفرتون بالمركز العاشر برصيد 47 نقطة.

إقرأ أيضًا:
رسالة مؤثرة من حسين الشحات لوالده الراحل (صورة)

قميص الزمالك يظهر في نهائي الترجي وصن داونز.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هل تطبق بأثر رجعي؟.. بيان هام من الكهرباء عن زيادة أسعار العداد الكودي
حقيقة وفاة ضياء العوضي
"بعشق الغنا قدام عينك".. آمال ماهر توجه كلمات رومانسية لزوجها على المسرح
خايف يبوظ من كتر الفتح والقفل.. ساويرس يسخر من بندول مضيق هرمز
بسبب الخطيب.. الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قناة مودرن
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)