نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا صعبًا على مضيفه إيفرتون، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة ليفربول وايفرتون بفوز رفاق صلاح بنتيجة 2-1، حيث سجل هدف الليفر الأول محمد صلاح في الدقيقة 29 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل ايفرتون في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب بيتو.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، نجح المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 90+10، لينقذ الليفر في الدقائق الأخيرة من تعادل مخيب للجماهير.

وجاء فوز ليفربول الصعب اليوم علي ايفرتون، بعد الخيبة التي تلقاها الأسبوع الماضي، بالهزيمة من باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.

ترتيب ليفربول بعد التعادل مع إيفرتون

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة 55 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كما جاء ترتيب إيفرتون بالمركز العاشر برصيد 47 نقطة.

